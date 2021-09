Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : nouvel objectif de réduction des émissions de CO2 information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir atteint dès 2021 les objectifs de sa feuille de route RSE 2018-2023 soit réduire de 26% l'intensité carbone par rapport à 2018. Par conséquent, afin de poursuivre sa contribution à la lutte contre le changement climatique, Eramet a souhaité se fixer un nouvel objectif à 15 ans, en ligne avec l'Accord de Paris et les recommandations du GIEC. La société vise désormais une baisse de 40 % de ses émissions absolues d'ici 2035 (par rapport à 2019) sur les scopes 1 & 2, un objectif qui constitue un nouveau jalon pour le groupe dans sa marche vers la neutralité carbone en 2050. Eramet précise que l'objectif a été validé par le Science Based Targets initiative (SBTi) qui s'est assuré que les engagements pris sont pertinents et compatibles avec l'Accord de Paris.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.43%