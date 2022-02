Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: nouveau record de 4 ans à 110E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - Eramet inscrit un nouveau record de 4 ans à 110E (au plus haut depuis mi-juillet 2018) sur l'annonce de la cession d'Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital pour une valeur d'entreprise de 95 ME.

A noter que la tonne de nickel vient aussi de battre un record absolu à 25.000$/tonne, ceci explique aussi le parcours des 9 derniers mois (depuis un cours de 50E mi-juin 2021)

L'objectif suivant se situerait vers 119E... et à 112E, le cours aura été multiplié par 6 depuis le plancher de fin mars 2020.





