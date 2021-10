Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : nouveau record annuel à 83,15E, 84E en approche information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - Eramet pulvérise la résistance oblique des 82E/82,3E pour s'en aller inscrire un nouveau record annuel à 83,15E et retracer des niveaux plus revus depuis le 1er novembre 2018. Les prochaines résistances se situent vers 83,9/84E... puis 92,85E (ex-zénith du 24/09/2018. En cas de repli, les 76,5E ('pic' du 13/08) servirait de point d'appui.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.34%