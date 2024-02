Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet : nouveau rebond sur la zone support des 61E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Eramet valide un nouveau rebond sur la zone support des 61E (60,7E le 23/10/2023, 61E le 17/01 puis 60,5E le 23/01): le titre vient de tester les 60,95E(le 5 janvier) et refranchit 63,4E.

La tendance repasserait positive au-delà des 65,5E avec l'ex-support des 68E en ligne de mire.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.50%