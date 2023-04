Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: nouveau directeur général pour la SLN information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Eramet annonce que Jérôme Fabre, actuellement directeur de la division alliages haute performance et membre du comité exécutif du groupe, rejoindra la SLN, en tant que directeur général le 12 mai, succédant à Guillaume Verschaeve.



'En plus de sa grande connaissance de la Nouvelle-Calédonie et de la SLN (Société Le Nickel), Jérôme Fabre apportera son expérience managériale dans des contextes exigeants', souligne le groupe minier et métallurgique.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -3.55%