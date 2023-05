Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : nouveau coup de boutoir à la baisse de -4% à 84,4E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Plombé par des trimestriels en repli (baisse du C.A), Eramet subit un nouveau coup de boutoir à la baisse de -4% jusque sur 84,4E: c'est la suite logique de la cassure du support des 91E survenue le 27/04 et la glissade va se poursuivre en direction de 77,9E, l'ex-plancher de la mi-décembre dernier.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.93%