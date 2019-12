Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : mise à jour des perspectives 2019 Cercle Finance • 13/12/2019 à 08:35









(CercleFinance.com) - Eramet fait part d'une mise à jour sur ses perspectives pour 2019, affirmant que son EBITDA prévisionnel du second semestre devrait être en ligne avec celui du premier semestre, avec l'hypothèse de maintien des conditions de marché de novembre 2019. S'il a réalisé de bonnes performances en termes de production, le groupe rappelle que ses résultats 'sont particulièrement sensibles aux prix des matières premières, dans un contexte mondial de très forte volatilité notamment au second semestre de l'année'. Par ailleurs, Comilog a effectué au quatrième trimestre un règlement exceptionnel d'impôts à l'Etat gabonais (113 millions d'euros), ainsi qu'un paiement de dividendes aux actionnaires minoritaires de la société (63 millions).

