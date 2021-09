Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : Meridiam rentre au capital de Setrag information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Eramet annonce l'entrée de Meridiam au capital de Setrag, au travers d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 30 ME, permettant au fonds d'investissement de devenir actionnaire à 40 % de la filiale gabonaise. Meridiam s'engage également à contribuer de l'ordre de 40 ME au financement de Setrag et à apporter son expertise ferroviaire pour assurer le développement futur du Transgabonais. Par ailleurs, l'Etat Gabonais acquiert 9 % du capital de Setrag auprès de Comilog, filiale du groupe Eramet, qui reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 51 % du capital.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -3.00%