Eramet: maintient sa contribution économique des territoires

(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir maintenu sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation et confirme l'impact de ses engagements d'entreprise.



La contribution d'Eramet à l'économie des territoires dans lesquels le groupe est implanté est restée quasi-stable à 3,1 milliards d'euros en 2023, malgré une baisse du chiffre d'affaires de 29% (-26% à périmètre et change constants) sur l'année.



' Cette participation à la vitalité des économies passe notamment par une politique de soutien et d'accompagnement aux communautés locales, conformément à la feuille de route RSE du Groupe ' Act for positive mining 2024 - 2026 ' : plus de 270 000 personnes ont bénéficié des actions sociétales du Groupe avec un investissement total de plus de 8 millions d'euros ' indique le groupe.



Sur la même période, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 3,8 milliards d'euros. Les achats locaux ont représenté les deux tiers de cette contribution, et les salaires environ un sixième.



Les impôts, taxes et dividendes versés dans les différents territoires d'implantation du Groupe se sont élevés à 687 millions d'euros en 2023, contre 480 millions d'euros en 2022.



L'investissement communautaire au profit des communautés locales a atteint plus de 8 millions d'euros en 2023, bénéficiant à plus de 270 000 personnes.





