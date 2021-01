Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : lourd décrochage en direction de 41E Cercle Finance • 12/01/2021 à 13:52









(CercleFinance.com) - C'est une vraie douche froide, 48H après avoir testé les 50E, Eramet subit un lourd décrochage en direction de 41E (plancher des 21 et 29/12/2020), la cassure des 46,5E ayant déclenché un véritable sell off. La fermeture du 'gap' des 43,15E du 31/12/2020 n'enraye même pas la débâcle, il y a donc un risque d'aller rechercher du soutien vers 39,8E, ex-zénith du 24/11/2020.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -10.52%