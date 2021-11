Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : levée de l'option de vente sur Eramet Sandouville information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir levé son option de vente des titres de sa filiale Eramet Sandouville, usine hydro-métallurgique localisée en France, et avoir procédé à la signature du contrat de cession avec Sibanye-Stillwater qui lui avait fait une promesse unilatérale d'achat en juillet. L'opération devrait être finalisée en début d'année prochaine, sous réserve de la levée de conditions suspensives qui sont de nature administrative. Les instances représentatives du personnel consultées ont émis un avis favorable à cette transaction.

