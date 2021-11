Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : les engagements biodiversité reconnus par act4nature information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - Eramet fait savoir aujourd'hui que le comité multipartites de l'initiative volontaire act4nature a validé les engagements en faveur de la biodiversité du Groupe. Les engagements ont été reconnus comme 'SMART' par le comité de pilotage d'act4nature, à l'issue d'un processus d'échanges avec son réseau d'ONG environnementales, d'organismes scientifiques et d'entreprises engagées. En rejoignant act4nature, Eramet adhère à 10 principes communs et prend donc des engagements SMART liés à son activité. C'est la première fois qu'un panel d'ONG environnementales et d'organismes scientifiques reconnaît les engagements du Groupe en matière de biodiversité, précise Eramet.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -2.79%