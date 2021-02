Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : les 50E sont franchis, prochain objectif 55,8E Cercle Finance • 10/02/2021 à 11:37









(CercleFinance.com) - Eramet pulvérise la résistance des 50E du 8 janvier (49,97E précisément), c'est à dire la borne supérieure d'une formation en triangle de base 42E. Eramet qui se hisse déjà au-delà de 51,5E entame désormais une ascension vers 55,8E (x-zénith du 12/09/2019) puis 57E.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +3.37%