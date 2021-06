Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : le rebond sur 47,5E se confirme Cercle Finance • 22/06/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Eramet s'éloigne de la zone rouge (support des 49,75E préservé) et le rebond sur 47,5E (bref excès baissier sous 50E) se confirme. Le titre s'épargne ainsi un nouvel épisode correctif vers 45E, voir 42E mais Eramet n'est pas tiré d'affaire tant que le cours évolue sous l'ancien plancher des 53,5E du 26 mars et 9 juin.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.86%