Eramet: lancement d'un premier audit IRMA par la RSE

(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir choisi l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) pour évaluer la performance RSE de ses sites opérationnels grâce à un standard international, et ainsi certifier comme 'responsables' les activités auditées.



Après une auto-évaluation réalisée fin 2022, Eramet engage l'évaluation indépendante de son site d'Eramet Grande Côte Opérations au Sénégal. Il a pour ambition d'engager l'ensemble de ses sites miniers dans ce processus de vérification indépendant d'ici 2027.



'Le lancement de cet audit externe par un tiers permettra à Eramet de compter parmi les premiers groupes miniers à démontrer son engagement public dans le processus IRMA', souligne le groupe français de métaux.





