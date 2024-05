Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: lancement d'un plan de rachat d'obligations information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Eramet a annoncé mardi qu'il prévoyait de racheter pour 300 millions d'euros de dette à échéance 2025 avec l'objectif de lancer une nouvelle émission d'obligations liées au développement durable.



L'appel d'offre porte sur l'intégralité de son emprunt obligataire émis en 2019 pour un montant de 300 millions d'euros, devant arriver à échéance en mai 2025 et actuellement admis aux négociations sur Euronext Paris.



Le groupe minier et métallurgique précise que cette offre est notamment conditionnée au succès de la réalisation de sa nouvelle émission d'obligations liée au développement durable ('sustainability-linked bonds').



D'après Eramet, l'objectif de l'opération consiste, entre autres, à gérer de manière proactive le profil de sa dette et d'en étendre la maturité moyenne.



L'action Eramet cédait environ 0,2% mardi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -2.43%