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Eramet lance son augmentation de capital d’environ €500 mlns
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 08:08

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Eramet ERMT.PA a annoncé vendredi le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut d’environ 500 millions d'euros, pour "renforcer sa structure financière".

Le groupe minier français avait confirmé le mois dernier son intention de lancer au quatrième trimestre une augmentation de capital, une opération faisant de l'État français son principal actionnaire.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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