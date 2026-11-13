Eramet lance son augmentation de capital d’environ €500 mlns

Eramet ERMT.PA a annoncé vendredi le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut d’environ 500 millions d'euros, pour "renforcer sa structure financière".

Le groupe minier français avait confirmé le mois dernier son intention de lancer au quatrième trimestre une augmentation de capital, une opération faisant de l'État français son principal actionnaire.

" Ce plan de financement vise à permettre au groupe de normaliser ses ratios de crédit (levier d'endettement et gearing), tout en sécurisant sa liquidité, améliorer sa notation financière et assurer l’accès au marché obligataire dans de bonnes conditions", indique un communiqué d'Eramet.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 34 506 054 actions nouvelles du groupe, au prix de souscription de 14,49 euros par action nouvelle, précise le communiqué.

La période de négociation du droit préférentiel de souscription s'étendra du 16 novembre au 25 novembre 2026, inclus, et l'annonce des résultats de l'augmentation de capital sera faite le 2 décembre pour un règlement-livraison et admission des actions nouvelles sur Euronext Paris le 4 décembre.

L’Agence des Participations de l’État (APE) s’est engagée à souscrire pour un montant total correspondant à environ 64% de l’augmentation de capital, précise le communiqué.

"Dans le cadre de l'augmentation de capital, l’APE souscrira au prorata de sa participation, correspondant à 27,1% du capital social, et achètera la totalité des DPS de Sorame-CEIR, avec une décote de 5% par rapport à leur valeur théorique, puis les exercera", peut-on y lire.

"L’APE ne dépassera pas les 49% de droits de vote effectifs en assemblée générale."

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)