Eramet lance son augmentation de capital d’environ €500 mlns

Inauguration de l'usine pilote de recyclage de batteries – Projet ReLieVe à Trappes

par Etienne Breban

13 novembre (Reuters) - Eramet a annoncé vendredi le ‌lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d’un ​montant brut d’environ 500 millions d'euros, pour "renforcer sa structure financière".

Le groupe minier français avait confirmé le mois dernier son intention de lancer au quatrième trimestre une augmentation de capital, une opération ​évoquée dès février dans la foulée de l'annonce d'une chute du bénéfice 2025, faisant de l'État français son principal actionnaire.

"Ce ​plan de financement vise à permettre au groupe ⁠de normaliser ses ratios de crédit (levier d'endettement et gearing), tout en sécurisant sa liquidité, ‌améliorer sa notation financière et assurer l’accès au marché obligataire dans de bonnes conditions", indique un communiqué d'Eramet.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de ​34.506.054 actions nouvelles du groupe, ‌au prix de souscription de 14,49 euros par action nouvelle, précise ⁠le communiqué.

La période de négociation du droit préférentiel de souscription s'étendra du 16 novembre au 25 novembre 2026, inclus, et l'annonce des résultats de l'augmentation de capital sera faite le 2 ⁠décembre pour un ‌règlement-livraison et admission des actions nouvelles sur Euronext Paris le 4 décembre.

En difficultés ⁠et fortement endetté, Eramet avait affiché en 2025 une année "désastreuse" selon les analystes et ‌avait dit ne pas verser de dividende au titre de 2025 et suspendre ⁠le versement de dividendes sur les deux prochaines années en raison d'une ⁠approche stricte en matière ‌d'allocation du capital.

L’Agence des Participations de l’État (APE) s’est engagée à souscrire pour 322 millions d'euros, ​montant correspondant à environ 64% de l’augmentation de ‌capital, précise le communiqué publié vendredi.

"À l'issue de cette augmentation de capital, l'État devrait avoir autour de 47% du ​capital de l'entreprise", a déclaré Christel Bories, présidente-directrice générale d'Eramet, vendredi sur BFM Business peu après l'annonce du lancement de l'opération.

"L’APE ne dépassera pas les 49% de droits ⁠de vote effectifs en assemblée générale", précise Eramet dans le communiqué.

Lundi, le groupe a dévoilé sa feuille de route stratégique pour 2027 dans le contexte de l’augmentation de capital, tablant notamment sur des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice.

Vers 09h15 GMT, l'action Eramet cédait 6,51% à 34,44 euros, l'anterne rouge de l'indice SBF 120.

(Rédigé par Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)