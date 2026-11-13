Eramet lance son augmentation de capital au terme de laquelle l'Etat va devenir premier actionnaire

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe minier en difficulté Eramet a annoncé vendredi le lancement de son augmentation de capital, d'environ 500 millions d'euros brut, au terme de laquelle l'Etat va devenir premier actionnaire.

"L’État français a pris la décision stratégique de renforcer sa participation dans Eramet (...), conformément à son objectif de sécurisation de l'accès aux métaux critiques", précise le communiqué.

Dans le détail, l'Etat va souscrire, via l'Agence des participations de l'Etat (APE), "environ 64 % de l'augmentation de capital", indique Eramet.

Le prix de souscription est de 14,49 euros par action nouvelle, sur une période ouverte du 18 novembre au 27 novembre inclus, avant l'annonce des résultats de l'augmentation de capital, prévue le 2 décembre.

L'APE, qui va devenir premier actionnaire à la place de la famille industrielle Duval au terme de l'opération, "ne dépassera pas les 49 % de droits de vote effectifs en assemblée générale", indique Eramet.

L'entreprise Eramet produit au Gabon du manganèse, utile pour la fabrication d'alliages, en Indonésie du nickel qui sert à faire de l'acier inoxydable et des batteries rechargeables, au Sénégal des sables minéralisés et, depuis fin 2024 en Argentine, du lithium, également utilisé dans les batteries électriques.

Fin octobre, Eramet a communiqué des ventes de 746 millions d'euros au troisième trimestre 2026 (+4 %). La société retraite de ses comptes la majeure partie des activités de la Société Le Nickel (SLN) en Nouvelle-Calédonie, qui sont à la charge de l'Etat.