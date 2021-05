Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet :la p.d.-g. reconduite dans ses fonctions Cercle Finance • 28/05/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Eramet s'est tenue aujourd'huià huis clos, sous la présidence de Christel Bories, présidente-directricegénérale. Les actionnaires d'Eramet ont approuvél'ensemble des résolutions proposées, fait savoir la société. Il a été décidé qu'aucundividendene serait verséau titre de l'exercice2020. Le Conseil d'Administration a par ailleurs reconduitChristel Boriesdans ses fonctions dep.d.-g. d'Eramet.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -0.08%