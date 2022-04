Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: la correction s'enclenche sous les 160E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - Eramet reflue 153,5E, preuve qu'une correction s'enclenche sous les 160E (triple test après les 28 mars 4 et 13 avril) après +120% depuis le 1er janvier.

Le titre retrouvera le puissant support oblique qui gravite vers 142E (ex-zénith du 8 mars) et en cas de rupture, risque de correction jusque sur 120E, l'ex-plancher du 15 mars.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -2.99%