Eramet: la cassure des 63,4E libère un potentiel vers 51E

(CercleFinance.com) - Eramet s'enfonce jusque vers 60,6E et pulvérise l'ex-support des 63,4E du 1er octobre 2021.

Le prochain objectif se situe désormais vers 51E ou 48E, l'ex-plancher du 21 juin 2021... ou du 10/12/2018.









Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.97%