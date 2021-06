Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : la cassure des 53,5E a libéré un objectif vers 42E Cercle Finance • 21/06/2021 à 09:19









(CercleFinance.com) - C'est largement confirmé : la cassure des 53,5E a libéré un objectif de repli jusque vers les 42E, le support des 12 et 18 janvier. Eramet entame la semaine sur un 'gap' sous 50,1E et se rapproche du comblement du 'gap' des 47,69E du 5 février puis d'un petit support intermédiaire situé vers 45,5E et qui remonte au 29 janvier.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.39%