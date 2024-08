Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: l'UE autorise deux coentreprises avec Suez et TFIN information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création de deux entreprises communes par Eramet, Suez RV France, et The Future Is Neutral ('TFIN'), toutes trois basées en France.



La transaction concerne principalement le secteur du recyclage de batteries lithium-ion provenant de véhicules électriques et des résidus issus de la production de ces batteries.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position de marché limitée résultant de la transaction.







Valeurs associées ERAMET 69,75 EUR Euronext Paris +0,43%