Eramet : inversion de tendance sous 68,9E

(CercleFinance.com) - Eramet semble avoir épuisé son potentiel haussier, du moins à court terme et une inversion de tendance se dessine sous 68,9E. Il y avait à la base un potentiel de hausse jusque vers 75E mais la cassure des 65,2E (ex-zénith du 3 mars) préfigure une poursuite de la correction jusque vers 57,25E ('gap' du 23 avril), puis 53,5E, ex-plancher du 25 mars

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.62%