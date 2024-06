Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: intégré à la 'High Five' de Portzamparc (correctif) information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 10:45









Une erreur s'est glissée dans notre dépêche du 5 juin consacrée à l'analyse de Portzamparc sur la société Eramet. Merci de bien lire au deuxième paragraphe que l'optimisme du bureau d'études repose sur l'évolution des prix du manganèse, et non sur les projets liés à l'extraction de lithium.



(CercleFinance.com) - Les analystes de Portzamparc ont annoncé mercredi avoir intégré le titre Eramet au sein de leur liste de petites et moyennes capitalisations favorites, la 'High Five'.



Dans une note, la société de Bourse estime que les objectifs de résultats communiqués par le groupe minier et métallurgique pourraient se révéler trop prudents au vu du bond récent des prix du manganèse.



Portzamparc souligne en effet que les cours du minerai de manganèse ont explosé dernièrement suite à l'inondation et la mise à l'arrêt de la deuxième mine de manganèse au monde.



Alors qu'il se traitait à 4,4 dollars par unité de tonne métrique (dmtu) au mois de mars, le minerai s'échange désormais autour de huit dollars la tonne, fait remarquer l'analyste en charge de la valeur.



L'intermédiaire évoque aussi la propension de l'entreprise à accroître ses capacités de production au vu des importantes ressources dont elle dispose, ainsi que la perspective du démarrage de la production de lithium, prévu dans le courant de l'été.



Dans ce contexte, Portzamparc - qui affiche une recommandation 'acheter' sur le titre - dit encore percevoir un potentiel de revalorisation significatif malgré la récente remontée du titre.



Son objectif de cours de 183 euros fait apparaître un potentiel de hausse de 81%.





Valeurs associées ERAMET 109.10 EUR Euronext Paris -0.18%