Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: intégré à la 'High Five' de Portzamparc information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Eramet s'adjuge plus de 2% mercredi après-midi en Bourse de Paris, alors que les analystes de Portzamparc ont intégré le titre dans leur liste de petites et moyennes capitalisations préférées, la 'High Five'.



La société de Bourse estime que le groupe minier et métallurgique affiche des objectifs de résultats trop prudents dans l'optique du démarrage de sa production de lithium, prévu dans le courant de l'été.



Portzamparc évoque par ailleurs la propension de l'entreprise à accroître ses capacités de production, notamment dans le manganèse et le nickel, au vu des importantes ressources dont elle dispose.



L'intermédiaire - qui affiche une recommandation 'acheter' sur le titre - dit encore voir un potentiel de revalorisation significatif malgré la récente remontée du titre.



Son objectif de cours de 183 euros fait ainsi apparaître un potentiel de hausse de 81%.



Vers 15h40, le titre progressait de 2,2%, signant l'une des plus fortes hausses d'un indice SBF 120 en hausse d'environ 1%.





Valeurs associées ERAMET 104.30 EUR Euronext Paris +3.06%