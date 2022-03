Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : inscrit un nouveau record de 4 ans à 121E information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Eramet inscrit un nouveau record de 4 ans à 121E (au plus haut depuis mi-juin 2018) alors que la tonne de nickel vient aussi de battre un record absolu à 25.600$/tonne, ceci explique aussi le parcours des 9 derniers mois (depuis un cours de 50E mi-juin 2021)

L'objectif des 120 (ex-résistance de mars 2012) est franchi le cours est multiplié par 6 depuis le plancher de fin mars 2020.

La prochaine résistance se dessine vers 130E, l'ex 'pic' de fin févier 2018.







Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +2.74%