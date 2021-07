Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : hausse 'en ligne' repasse en force les 60E Cercle Finance • 09/07/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Eramet se redresse au-delà des 61,2E, porté par une hausse 'funiculaire', confirmant la préservation du support des 55E. Le titre s'attaque à la résistance des 61,6/61,9E des 2 et 3 juin et en cas de franchissement s'ouvrirait ainsi le chemin des 65E.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +6.70%