Eramet : gare à l'enfoncement des 68,2E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - Eramet compromet son principal support court terme : gare à l'enfoncement des 68,2E qui pourrait préfigurer le comblement du 'gap' des 62,15E du 27 octobre, voir le retracement du support des 60,7E du 23/10.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.05%