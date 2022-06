Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : 'gap' sous 134,6E, support oblique des 128E menacé information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - Eramet rechute de -5 vers 128,3E : le titre tutoie le support oblique moyen terme des 128E et se dirige vers les supports suivants qui se situent vers 120E (ex-plancher du 15 mars, ex-résistance de fin février) puis 107E (ex-support de début avril et début juillet 2018).

Une correction de 50% de la directissime 70/160E valide un objectif de 115E, une correction de 61%, celui des 107E.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.96%