Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : 'gap' au-dessus de 20,73E, le rebond s'accélère Cercle Finance • 09/10/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Eramet ouvre un 'gap' au-dessus de 20,73E et ressort par le haut du 'flag' 20,9/21,9E et franchit le palier des 22E (ex-plancher intraday du 31/07) : le rebond sur 20,05E se confirme et s'accélère, le prochain objectif étant le comblement du 'gap' des 23,41E du 21 septembre

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.76%