Eramet, Fnac Darty, Ipsos, LVMH...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus UpNext et Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, la branche énergétique du groupe Toshiba, vont coopérer et mutualiser leurs expériences en matière de technologies supraconductrices pour les futurs avions propulsés à l'hydrogène. Dans la quête de décarbonation de l'industrie aéronautique, les avions propulsés à l'hydrogène sont l'une des solutions prometteuses pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Les deux groupes veulent co-développer un moteur supraconducteur de deux mégawatts.

Casino

Béatrice Avril est nommée directrice des achats alimentaires et non alimentaires groupe au sein d'Achats Marchandises Casino (AMC). Elle était auparavant directrice des achats alimentaires Elle sera rattachée à Hervé Daudin, Président d'AMC, membre du comité exécutif du groupe Casino. Diplômée d'un Master en achats et innovation de KEDGE Business School, Béatrice Avril possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des achats et du retail.

Catana

Catana Group annonce que son exercice 2023/2024 ressort en croissance, conforme aux objectifs annoncés (+10,1%). Sa croissance est "exclusivement portée par les ventes de bateaux neufs qui représentent 98% de l'activité du groupe, malgré des annulations de commandes conséquentes provenant du segment des loueurs professionnels". Le fabricant de navires affiche un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros au 31 août 2024 au terme d'une décennie "exceptionnelle" avec un taux moyen de croissance de 20% sur la période.

Eramet

Eramet ajuste à la baisse ses objectifs 2024 pour Comilog et PT Weda Bay Nickel ("PT WBN"), compte tenu de conditions de marché particulièrement dégradées de l'acier carbone en Chine, et de la délivrance par les autorités indonésiennes cette semaine d'un permis de vente de minerai de nickel inférieur aux attentes.

Esker

Le chiffre d'affaires consolidé d'Esker au troisième trimestre de l'année 2024 s'établit à 51 millions d'euros en croissance de +17% à taux de change constants et de +16% en données publiées, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année 2024, les ventes du groupe s'établissent à 150,2 millions d'euros en croissance de +14% à taux de change constants (+14% en données publiées). La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du troisième trimestre 2024 progresse de +5% sur 12 mois, à 5,3 millions d'euros.

Euroapi

Euroapi annonce avoir clos le refinancement du contrat de crédit RCF (Credit Revolving Facility) et l'obligation hybride perpétuelle super subordonnée souscrite par Sanofi, clôturant ainsi le financement de son plan stratégique Focus-27. Le spécialiste des principes actifs a annoncé vendredi dernier avoir signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement de 2021. Sanofi a confirmé son soutien à l'exécution du plan Focus-27 en investissant 200 millions d'euros dans une obligation hybride perpétuelle super subordonnée.

Fnac-Darty

Fnac-Darty a dévoilé au titre de son troisième trimestre des ventes s'élevant à 1,849 milliards d'euros en croissance de 0,5% en données publiées mais en recul de 0,6% en données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,238 milliards d'euros, en hausse de 1% en données publiées mais en recul de 0,2% en données comparables. Fnac-Darty affiche sur cette même période un taux de marge brute en croissance de 50 points de base, hors effet dilutif de la franchise et des changements de périmètre.

Ipsos

Ipsos annonce par anticipation son chiffre d'affaires du troisième trimestre, estimé à 591 millions d'euros, en croissance de 0,5% dont -0,1 % de croissance organique. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance s'établit à 3,3 % dont 2,4% en organique. "La croissance organique du troisième trimestre est inférieure aux attentes et n'offre pas de perspective de rebond significatif d'ici la fin de l'année", précise un communiqué de presse. Le groupe révise donc son objectif annuel de croissance organique autour de 1%.

LVMH

LVMH réalise sur les neuf premiers mois de l'année 2024 des ventes de 60,8 milliards d'euros, stables à devises et périmètre comparables malgré le contexte actuel et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid. En données publiées, les ventes reculent de 2% sur 9 mois. L'Europe et les Etats-Unis sont en légère croissance à devises et périmètre comparables. Le Japon poursuit une progression à deux chiffres de ses ventes. Le reste de l'Asie reflète notamment la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon.

Rexel

Les ventes de Rexel sont en hausse de 2,1% en données publiées au troisième trimestre 2024 à 4,76 milliards d'euros. Sur les 9 premiers mois de 2024, le groupe a enregistré des ventes de 14,39 milliards d'euros en recul de 0,2% en données publiées. Rexel abaisse ses objectifs 2024 "pour refléter l'évolution négative de l'environnement durant l'été, résultant notamment d'un environnement macro-économique plus difficile en Europe ; et de la poursuite de la dégradation des familles d'électrification, notamment le photovoltaïque".

Thermador

Thermador annonce que son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2024 s'élève à 390,55 millions d'euros, soit un recul de 14,1%. "Malgré les aménagements proposés dès le mois de mai 2024 par les pouvoirs publics concernant les conditions d'allocation des subventions MaPrimeRénov', notre filiale Thermador n'a enregistré aucun retournement de tendance au mois de septembre. Cela s'explique par le désengagement de professionnels de la rénovation énergétique, échaudés par les atermoiements du gouvernement et les retards de paiement de l'ANAH", explique l'entreprise.

Toosla

Toosla annonce un chiffre d'affaires semestriel 2024 de 5,5 millions d'euros , en croissance de 14%. Le spécialiste de la location courte durée de voitures affiche une marge d'Ebitda ajusté de 12,2%, contre 0,3% au 1er semestre 2023, et une division par deux de la perte nette à 1,9 million d'euros. Il confirme l'objectif 2024 d'un Ebitda ajusté supérieur à 1,6 millions d'euros contre 0,5 million en 2023. Ses nouveaux objectifs à moyen terme sont une "forte" croissance du chiffre d'affaires et un doublement de la marge d'Ebitda ajusté en 3 ans.

Voltalia

Voltalia annonce que sa filiale Helexia a fait l’acquisition de 28 mégawatts de toitures photovoltaïques sur bâtiments agricoles situés en France. Terravene, filiale de Voltalia dédiée au portage du foncier agricole, contribue désormais à l’offre proposée aux agriculteurs. Helexia a acquis 202 toitures solaires situées sur des bâtiments agricoles. Elles sont toutes en phase d’exploitation et bénéficient de contrats de vente d’électricité de 20 ans. Voltalia, Helexia et Terravene coopèrent maintenant autour d'une offre commune : 1,2,3 Soleil.