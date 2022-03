Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: évolution du comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - Compte tenu de la décision de Philippe Gundermann et Thomas Devedjian de donner une autre orientation à leur carrière, Eramet fait part d'une évolution de son comité exécutif, sous la direction de sa PDG Christel Bories.



Kleber Silva est nommé directeur des opérations, Nicolas Carré, directeur financier, en charge des systèmes d'information et des achats, et Geoff Streeton, directeur de la stratégie, de l'innovation et du business development.



Anne-Marie le Maignan, Virginie de Chassey et Jean de L'Hermite sont confirmés dans leurs fonctions respectives, tandis que Jérôme Fabre continuera de gérer les activités de la division alliages haute performance jusqu'à leur cession dans les prochains mois.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.68%