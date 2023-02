Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: entouré avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 15:36









(CercleFinance.com) - Eramet grimpe de plus de 6% et caracole ainsi en tête du SBF120, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe minier et métallurgique, tout en rehaussant son objectif de cours de 141 à 143 euros.



Le bureau d'études justifie sa position positive sur le dossier par 'un momentum favorable sur les activités traditionnelles, notamment le manganèse, sur fond de reprise en Chine, et sur le potentiel dans les métaux du futur, encore trop mal perçu par le marché'.



Pour rappel, Eramet a dévoilé la semaine passée, un résultat net part du groupe multiplié par 2,5 à 740 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, pour un chiffre d'affaires en hausse de 37% à un peu plus de 5,01 milliards.





