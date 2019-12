Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : en tête du SBF 120 avec un broker Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:46









(CercleFinance.com) - En hausse de 1,5% environ ce matin, l'action Eramet tenait la tête du SBF 120 alors qu'un bureau d'études, Portzamparc, a entamé le suivi du dossier à l'achat en ciblant 73 euros. Malgré des marchés de l'acier et du nickel plus difficiles, les spécialistes estiment que la qualité de la branche Manganèse et l'amélioration de la rentabilité du Nickel 'ne sont pas suffisamment (prises) en compte'.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.91%