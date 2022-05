Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: en repli, un analyste ajuste sa cible information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - Eramet cède près de 4% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 185 à 180 euros, estimant que les résultats du groupe minier et métallurgique pour le premier semestre 2022 'devraient valider une guidance réaliste'.aaw



Le bureau d'études anticipe un bon niveau d'activité sur les six premiers mois de l'année, dans la continuité d'un premier trimestre 'très solide', et prévoit ainsi une forte génération de free cash-flow au premier semestre 2022.



'Eramet devrait profiter d'un momentum de résultat favorable dans le manganèse, les sables minéralisés et le nickel', estime Oddo, qui pointe aussi un ratio de valorisation VE/EBITDA 2023 de trois fois (contre 4,5 fois sur 10 ans).





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -4.55%