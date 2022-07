Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: en léger recul avec une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 16:07









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Eramet recule de près de 1% sur fond d'une note d'Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'surperformance', mais abaisse son objectif de cours de 180 à 142 euros sur le titre du groupe minier et métallurgique.



Si sa valorisation avant actualisation ressort en ligne avec ses hypothèses antérieures, la hausse sur 2022 compensant la baisse sur les années suivantes, l'analyste a rehaussé son CMPC (coût moyen pondéré du capital) avec la dégradation des conditions de marché.





