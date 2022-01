Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: en hausse vers les 95E de septembre 2018 information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Alignant une septième séance de hausse consécutive, Eramet revient au contact des 93,5E, non loin des 95E tutoyés pour la dernière fois en septembre 2018. Au-delà, son prochain objectif pourrait être le gap ouvert le 25/07/18 sous les 105,4E.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.27%