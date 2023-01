Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: en direction du prochain objectif des 99E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Eramet sort par le haut d'un canal haussier avec une incursion au-delà de 87E à 93 E mais le franchissement de la grosse résistance des 85E (des 20/09 et 5/10/2022) était de bon augure : le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 99E du 26 août.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +4.35%