Eramet: EBITDA plus que triplé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Eramet publie pour le premier semestre un résultat net part du groupe de 677 millions d'euros et un EBITDA multiplié par plus de trois à 982 millions, l'amenant à relever sa prévision d'EBITDA autour de 1,6 milliard d'euros pour l'ensemble de 2022.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,63 milliards d'euros, en croissance de 79% (dont +67% à périmètre et change constants), avec une forte progression des volumes, dans la poursuite de ses plans de développement.



Le groupe minier et métallurgique a aussi profité de niveaux de prix élevés pour l'ensemble de ses marchés, en particulier pour les alliages de manganèse et le minerai de manganèse haute teneur, conjugués à un effet change favorable.





