Eramet: EBITDA ajusté en recul de 27% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Eramet publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe de -41 millions d'euros, contre +98 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté en recul de 27% à 247 millions pour un chiffre d'affaires ajusté en baisse de 12% à 1,67 milliard.



'Nous avons réalisé de bonnes performances opérationnelles, avec des conditions d'exploitation normales au Gabon et une forte progression de la production en Indonésie', estime toutefois Christel Bories, la PDG du groupe minier et métallurgique.



Calculé à partir de sa fourchette d'objectifs de volume, et sur la base indicative des consensus de prix à date pour l'année, Eramet indique que son EBITDA ajusté se situerait, à titre illustratif, entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros en 2024.





