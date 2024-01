Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet : ébauche de double-creux sur 60,5/60,7E ? information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Eramet vient de re-tester son plancher long terme du 27 novembre dernier : le titre semble ébaucher un double-creux sur 60,5/60,7E et cette figure de retournement serait validée par le franchissement des 66,6E puis surtout de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 69,5E.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +1.90%