Eramet: Dunkerque choisi pour le projet ReLieVe information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Eramet et Suez annoncent le choix de Dunkerque pour installer leur futur complexe industriel de recyclage des batteries de véhicules électriques lithium-ion, projet comportant une usine amont de démantèlement et une usine aval d'extraction de métaux.



'Ce projet permettra de valoriser en boucle fermée, les métaux stratégiques composants les batteries et contribuera à la sécurisation des approvisionnements en métaux nécessaires à la transition énergétique en Europe', expliquent les deux entreprises.



La décision finale d'investissement de ce projet commun baptisé ReLieVe devrait intervenir d'ici la fin 2023 pour l'usine amont, pour un démarrage du site en 2025, et d'ici fin 2024 pour l'usine aval, pour un démarrage en 2027.





