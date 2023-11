Eramet dévoile un plan d'investissements de près d'un 1,9 milliard d'euros pour 2024-2026

(AOF) - Lors de son premier Capital Markets Day à Paris, Eramet (+0,53% à 67,35 euros) a dévoilé sa stratégie "A New Era", ainsi qu'une "ambitieuse" nouvelle feuille de route RSE 2024-2026 : "Act for positive mining". Cette stratégie s’articule autour de deux axes : croître dans les métaux pour le développement économique mondial et développer de façon durable les métaux critiques pour la transition énergétique. Sa structure financière solide permettra le déploiement d'un plan d'investissement d'environ 1,9 milliard d'euros sur la période 2024-2026 pour renforcer les activités génératrices de cash.

Eramet prévoit le "maintien d'un levier ajusté inférieur à 1 en moyenne sur la durée du cycle, avec un dépassement temporaire de ce niveau pendant la période d'investissement à venir".

Cette structure financière solide permettra aussi "de préparer la croissance future essentiellement dans la transition énergétique".

L'entreprise minière et métallurgique vise 8,5 millions de tonnes de minerai de manganèse produit et transporté par an d'ici 2026 (ciblant environ 40% de part de marché dans le minerai à haute teneur), avec une capacité portée à plus de 10 millions de tonnes par an à plus long terme.

Au même horizon, Eramet prévoit la commercialisation de 60 millions de tonnes dites "humides" de minerai de nickel à Weda Bay en Indonésie et la production de 24 kilotonnes de carbonate de lithium (kt-LCE) (lithium de qualité batterie) en Argentine (Centenario, Phase 1). Eramet développe, en partenariat avec le groupe chinois Tsingshan, un projet d'extraction de lithium à partir des saumures de Centenario. Le groupe cible environ 30 kt-LCE supplémentaires à moyen-terme (Phase 2, première tranche).

Le plan présenté par Eramet vise à "soutenir ses activités génératrices de cash et à alimenter sa croissance future", avec environ 900 millions d'euros d'investissements en 2024, environ 600 millions d'euros en 2025 et environ 400 millions d'euros en 2026.

Le groupe précise que les investissements de croissance liés au premier axe de la feuille de route stratégique représentent entre 450 et 550 millions d'euros. Les investissements de croissance liés au second axe de la feuille de route stratégique sont d'environ 50 millions de dollars pour la Phase 1 et environ 400 millions de dollars pour la Phase 2 (1ère tranche) du projet Lithium, hors part de Tsingshan dans le projet.

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, leader mondial dans le minerai de manganèse et le ferronickel, 4ème dans le zircon et les matières titanifères;

- Chiffre d’affaires de 5,4 Mds€, recentré sur les mines et métaux - manganèse pour 59 % des ventes, nickel pour 33 %, sables minéraux pour 9 %, le lithium étant en développement ;

- Ventes réalisées en Asie pour 50 % (dont 20 % en Chine), en Europe pour 28 % (dont 6 % pour la France), en Amérique du Sud pour 12 % et en Amérique du nord pour 6 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21 % par l’Etat français dont la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories étant PDG du conseil de 18 administrateurs ;

- Bilan assaini avec effet de levier de la dette de 0,7 à fin juin 2023 et ratio sur fonds propres de 33 %.

Enjeux

- Stratégie recentrée après les cessions d’Auber & Duval et d’Eurasteel :

- croître dans les métiers attractifs -minerais de manganèse et sables minéralisés,

- élargir le portefeuille dans les métaux pour la transformation énergétique -sels de nickel et de cobalt et recyclage des piles ion-lithium;

- Stratégie d'innovation portée par le centre IDEAS à Trappes et financée à 1 % des revenus :

- déployée en interne via la Data Factory : pilotage par les business units des mines 4.0 recourant aux data, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...

- fondée sur l’open innovation : challenges de jeunes docteurs, concours de start-up, partenariats universitaires et scientifiques;

- Stratégie environnementale de contribution à la neutralité carbone en 2050 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 en 2035 notamment dans la décarbonation de la production métallurgique et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire et protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40 % en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable ;

- Portefeuille de ressources de classe mondiale : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal), lithium (Argentine et France) et recyclage des batteries (France).

Défis

- Sensibilité aux risques géopolitique en Nouvelle Calédonie, au Gabon et au Sénégal ;

- Réussite du plan de réduction des coûts et d’optimisation de la production face à un marché dégradé -chute des prix de vente du manganèse et du nickel, inflation du prix des entrants et disruptions logistiques ;

- Avancée des projets :

- transition énergétique : usine pilote en France pour le recyclage des batteries et, pour 2024, lancement de la production de lithium en Argentine et finalisation de l’étude sur le nickel et le cobalt à Sonic Bay,

- élargissement du portefeuille : exploration au Chili des saumures de lithium et, en Indonésie, des limonites de nickel.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.