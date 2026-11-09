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Eramet dévoile ses objectifs 2027 dans le contexte de l’augmentation de capital
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 08:23

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Le secteur mondial du lithium lorgne sur les salines argentines alors qu’une nouvelle technologie clé s’apprête à faire ses premiers essais

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Eramet a annoncé lundi ‌prévoir des objectifs de volumes en hausse en 2027 par ​rapport à 2026 et des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice, le groupe minier français dévoilant ​sa feuille de route dans le cadre de la préparation de son projet ​d'augmentation de capital attendue d’ici la ⁠fin de l’année.

"Eramet finalise la préparation de son augmentation ‌de capital. À cette occasion, nous avons souhaité partager notre vision des perspectives du groupe à l’horizon ​2027 et faire le ‌point sur l’avancement de notre feuille de route ⁠stratégique", a déclaré dans un communiqué Christel Bories, présidente-directrice générale d'Eramet.

Les capex de maintenance et de renouvellement d’équipement sont attendus entre ⁠260 et ‌290 millions d'euros, dont environ 100 millions d'euros pour ⁠la poursuite de la modernisation de la chaine logistique au ‌Gabon, où les volumes transportés de minerai de ⁠devraient atteindre entre 6,8 et 7,3 millions de tonnes ⁠en 2027.

"Ces ‌perspectives s’appuient sur la pleine exécution du plan de financement du ​groupe, notamment l’amélioration de la ‌performance opérationnelle et la monétisation d’actifs, afin de renforcer durablement sa situation financière", indique ​le communiqué.

Le mois dernier, Eramet a confirmé son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels ⁠de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre 2026, une opération faisant de l'État français le principal actionnaire du groupe.

Eramet a également confirmé ses objectifs 2026 et précise qu'il devrait réaliser un free cash-flow ajusté positif sur l'année.

(Rédigé par Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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