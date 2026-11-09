Eramet dévoile ses objectifs 2027 dans le contexte de l’augmentation de capital

(Actualisé avec détails §7-9)

par Etienne Breban et Gus Trompiz

Eramet ERMT.PA a annoncé lundi prévoir des objectifs de volumes en hausse en 2027 par rapport à 2026 et des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice, le groupe minier français dévoilant sa feuille de route dans le cadre de la préparation de son projet d'augmentation de capital attendue d’ici la fin de l’année.

"Eramet finalise la préparation de son augmentation de capital. À cette occasion, nous avons souhaité partager notre vision des perspectives du groupe à l’horizon 2027 et faire le point sur l’avancement de notre feuille de route stratégique", a déclaré dans un communiqué Christel Bories, présidente-directrice générale d'Eramet.

Les capex de maintenance et de renouvellement d’équipement sont attendus entre 260 et 290 millions d'euros, dont environ 100 millions d'euros pour la poursuite de la modernisation de la chaine logistique au Gabon, où les volumes transportés de minerai de devraient atteindre entre 6,8 et 7,3 millions de tonnes en 2027.

"Ces perspectives s’appuient sur la pleine exécution du plan de financement du groupe, notamment l’amélioration de la performance opérationnelle et la monétisation d’actifs, afin de renforcer durablement sa situation financière", indique le communiqué.

Le mois dernier, Eramet a confirmé son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre 2026, une opération faisant de l'État français le principal actionnaire du groupe.

Eramet a également confirmé ses objectifs 2026 et précise qu'il devrait réaliser un free cash-flow ajusté positif sur l'année.

Le groupe a par ailleurs déclaré être en pourparlers pour céder des participations dans ses activités minières de lithium et de nickel en Argentine et en Indonésie.

Des investisseurs potentiels souhaitent acquérir une participation minoritaire dans son site de lithium de Centenario, en Argentine, et d'autres ont manifesté leur intérêt pour acquérir une "part significative" de sa participation minoritaire dans le site de nickel de Weda Bay, en Indonésie, indique le communiqué.

Eramet a également conclu un accord portant sur la vente de concessions minières de lithium non exploitées situées dans le salar d'Arizaro, en Argentine, pour un montant de 71 millions de dollars (près de 60 millions d'euros), dont la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

(Rédigé par Etienne Breban, avec la contribution de Gus Trompiz, édité par Augustin Turpin)