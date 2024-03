Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: dette de la SLN convertie en quasi-fonds propres information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - À la suite de discussions ces dernières semaines avec l'Etat français, Eramet a convenu d'un accord sur le traitement de la dette existante de la SLN, accord qui permettra de neutraliser le poids de cette dette dans les comptes consolidés du groupe.



Les 320 millions d'euros de prêts existants de l'Etat à la SLN, actuellement consolidés en dette financière, seront ainsi transformés en quasi-fonds propres, assimilables comptablement à des capitaux propres dans les comptes consolidés d'Eramet.



Eramet convertira de manière similaire la dette intra-groupe existante de 325 millions d'euros. Cette conversion n'a pas d'impact sur les comptes consolidés du groupe, mais permet un traitement pari passu des créances de l'Etat et d'Eramet.





