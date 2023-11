Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet: des objectifs opérationnels ambitieux à horizon 2026 information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Eramet s'est fixé lundi des objectifs opérationnels présentés comme 'ambitieux' à horizon 2026 à l'occasion de son premier Capital Markets Day, organisé aujourd'hui à Paris.



Le groupe minier et métallurgique annonce qu'il a prévu de déployer un plan d'investissement d'environ 1,9 milliard d'euros sur la période 2024-2026 afin de renforcer ses activités génératrices de 'cash' et préparer sa croissance future, essentiellement dans la transition énergétique.



Christel Bories, sa présidente-directrice générale, a salué le 'repositionnement réussi' du groupe, qu'elle juge 'particulièrement bien positionné' pour tirer parti d'une période où le monde aura besoin de plus en plus de métaux.



Sa stratégie s'articulera autour de deux axes, à savoir la croissance dans les métaux pour le développement économique mondial et le développement de façon durable de métaux critiques pour la transition énergétique.



A horizon 2026, Eramet dit ainsi viser une production de 8,5 millions de tonnes (Mt) de minerai de manganèse produit et transporté au Gabon, avec une capacité pouvant être portée à 10 Mt sur le long terme.



Sur son site de Weda Bay en Indonésie, le groupe compte produire quelque 60 millions de tonnes humides (Mth) de minerai de nickel commercialisé.



Pour ce qui concerne le lithium, Eramet comte générer 24.000 tonnes de qualité batterie en Argentine, puis environ 30.000 supplémentaires à moyen-terme.



En 2023, son Ebitda ajusté devrait s'élever à environ 800 millions d'euros, conformément à l'objectif revu à la baisse à la fin du mois d'octobre.



Suite à cette présentation, le titre progressait de 1,3% lundi vers 9h45 après avoir pris plus de 4% en tout début de séance.





